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WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Eversource Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eversource Energy wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eversource Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,902 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,990 USD je Aktie gewesen.

Eversource Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,63 USD, gegenüber 4,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 13,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,55 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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