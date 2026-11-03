Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Eversource Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eversource Energy wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eversource Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,902 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,990 USD je Aktie gewesen.
Eversource Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,63 USD, gegenüber 4,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 13,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,55 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eversource Energy
|
07:01
|Ausblick: Eversource Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.26
|S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Eversource Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 mittags steigen (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eversource Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.10.26
|S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Eversource Energy
Aktien in diesem Artikel
|Eversource Energy
|61,50
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street zunächst gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex seine Verluste auf. Die US-Börsen nehmen den Handel unterschiedlich auf. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.