Ausblick: Eversource Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eversource Energy wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eversource Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,873 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,960 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,99 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eversource Energy einen Umsatz von 2,84 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,65 USD je Aktie, gegenüber 4,56 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 13,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 13,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at