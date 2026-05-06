Ausblick: Eversource Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Eversource Energy wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD gegenüber 1,50 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,21 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eversource Energy einen Umsatz von 4,12 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,68 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,56 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,27 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at