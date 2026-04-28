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WKN DE: A2AS0X / ISIN: US30041T1043

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Everspin Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Everspin Technologies wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,005 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Everspin Technologies noch -0,050 USD je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,075 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 59,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 55,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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