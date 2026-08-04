Everspin Technologies Aktie
WKN DE: A2AS0X / ISIN: US30041T1043
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Everspin Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Everspin Technologies wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,027 USD. Das entspräche einem Gewinn von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,030 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,06 Prozent auf 17,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Everspin Technologies noch 13,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,010 USD im Vergleich zu -0,030 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 69,6 Millionen USD, gegenüber 55,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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