Ausblick: Everspin Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Everspin Technologies wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,027 USD. Das entspräche einem Gewinn von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,030 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,06 Prozent auf 17,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Everspin Technologies noch 13,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,010 USD im Vergleich zu -0,030 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 69,6 Millionen USD, gegenüber 55,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at