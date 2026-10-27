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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Everspin Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Everspin Technologies wird am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Everspin Technologies noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 42,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 20,1 Millionen USD gegenüber 14,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,217 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,030 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 55,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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