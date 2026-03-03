Ausblick: Everspin Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Everspin Technologies wird am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,055 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 14,5 Millionen USD – ein Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Everspin Technologies 13,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,025 USD, gegenüber 0,040 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 54,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 50,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at