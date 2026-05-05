Ausblick: Evertec stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Evertec präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,920 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Evertec 0,500 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Evertec 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 249,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Evertec 228,8 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 931,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at