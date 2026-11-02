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WKN DE: A1T8GY / ISIN: PR30040P1032

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Evertec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Evertec wird am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,977 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Evertec in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 272,9 Millionen USD im Vergleich zu 228,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,09 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 931,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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