Ausblick: Evertec veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Evertec öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,950 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,620 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,21 Prozent auf 262,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Evertec noch 229,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,92 USD, gegenüber 2,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 931,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at