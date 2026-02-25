Ausblick: Evertec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Evertec wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,904 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Evertec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 236,8 Millionen USD gegenüber 216,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD im Vergleich zu 1,73 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 923,8 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 845,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at