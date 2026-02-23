Everus Constr Group Aktie
WKN DE: A40QEU / ISIN: US3004261034
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Everus Constr Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Everus Constr Group wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,768 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 14,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,670 USD erwirtschaftet wurden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 879,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 759,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,64 USD je Aktie, gegenüber 2,81 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,61 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Everus Constr Group Inc When Issued
|
07:01
|Ausblick: Everus Constr Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Everus Constr Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Everus Constr Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Everus Constr Group Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Everus Constr Group Inc When Issued
|108,16
|3,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.