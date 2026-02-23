Ausblick: Everus Constr Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Everus Constr Group wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,768 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 14,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,670 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 879,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 759,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,64 USD je Aktie, gegenüber 2,81 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,61 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at