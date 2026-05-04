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WKN DE: A40QEU / ISIN: US3004261034

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Everus Constr Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Everus Constr Group wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,814 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,720 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 933,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 826,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,95 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,23 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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