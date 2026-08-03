Ausblick: Everus Constr Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Everus Constr Group lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 921,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Everus Constr Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,08 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD, gegenüber 3,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 4,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at