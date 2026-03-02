Ausblick: EVgo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EVgo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,089 USD. Das entspräche einem Gewinn von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 52,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 102,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 67,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,354 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,410 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 367,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 256,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at