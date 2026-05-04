EVgo Aktie
WKN DE: A3CTU1 / ISIN: US30052F1003
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: EVgo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
EVgo wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,117 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,0 Prozent verringert. Damals waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 16,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 88,0 Millionen USD gegenüber 75,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,409 USD, gegenüber -0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 435,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 384,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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