Ausblick: EVgo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EVgo wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,136 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 36,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,30 Prozent auf 80,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte EVgo noch 98,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,420 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 432,6 Millionen USD, gegenüber 384,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at