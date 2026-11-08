Ausblick: EVgo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EVgo wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,145 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll EVgo 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 94,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte EVgo 92,3 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,498 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 407,3 Millionen USD, gegenüber 384,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net