Evl b Aktie
WKN DE: A3DJSG / ISIN: FI4000513437
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Evli B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Evli B wird am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,370 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Evli B 0,340 EUR je Aktie vermeldete.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 5,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,5 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Evli B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 31,0 Millionen EUR aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,47 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,38 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 128,2 Millionen EUR, gegenüber 138,5 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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