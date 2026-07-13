Ausblick: Evli B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Evli B wird am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,370 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Evli B 0,340 EUR je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 5,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,5 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Evli B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 31,0 Millionen EUR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,47 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,38 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 128,2 Millionen EUR, gegenüber 138,5 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at