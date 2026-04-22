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WKN DE: A3DJSG / ISIN: FI4000513437

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Evli B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Evli B wird am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Evli B für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,443 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Evli B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 EUR, gegenüber 1,38 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 128,1 Millionen EUR im Vergleich zu 138,5 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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