Evl b Aktie

WKN DE: A3DJSG / ISIN: FI4000513437

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Evli B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Evli B wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,259 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Evli B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 29,3 Millionen EUR im Vergleich zu 33,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,26 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 1,68 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 119,7 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 122,5 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Evli Plc Registered Shs -B-

Analysen zu Evli Plc Registered Shs -B-

Aktien in diesem Artikel

Evli Plc Registered Shs -B-

