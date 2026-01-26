Ausblick: Evli B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Evli B wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,259 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Evli B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 29,3 Millionen EUR im Vergleich zu 33,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,26 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 1,68 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 119,7 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 122,5 Millionen EUR.

