Ausblick: Evogene präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Evogene äußert sich am 17.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,175 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 187,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,540 USD im Vergleich zu -0,650 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 12,0 Millionen USD, gegenüber 1,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at