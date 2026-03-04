Ausblick: Evogene stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evogene wird sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,260 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 0,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 82,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,620 USD, gegenüber -2,890 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 3,9 Millionen USD im Vergleich zu 8,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at