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WKN DE: A14UCN / ISIN: US30050B1017

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Evolent Health A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Evolent Health A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,049 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Evolent Health A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 534,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 483,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,137 USD aus. Im Vorjahr waren -5,070 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 2,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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