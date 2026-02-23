Ausblick: Evolent Health A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Evolent Health A wird am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Evolent Health A noch ein Verlust pro Aktie von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Evolent Health A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 468,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,064 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,810 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,55 Milliarden USD.

