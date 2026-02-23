Evolent Healt a Aktie
WKN DE: A14UCN / ISIN: US30050B1017
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Evolent Health A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Evolent Health A wird am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Evolent Health A noch ein Verlust pro Aktie von -0,270 USD in den Büchern gestanden.
Evolent Health A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 468,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,064 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,810 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,55 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evolent Health Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: Evolent Health A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Evolent Health A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Evolent Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Evolent Health A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Evolent Health Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Evolent Health Inc (A)
|2,32
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.