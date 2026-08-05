Evolent Healt a Aktie
WKN DE: A14UCN / ISIN: US30050B1017
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Evolent Health A präsentiert Quartalsergebnisse
Evolent Health A wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Evolent Health A nach den Prognosen von 14 Analysten 597,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 34,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 444,3 Millionen USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,181 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -5,070 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,50 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,88 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evolent Health Inc (A)
|
05.08.26
|Ausblick: Evolent Health A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Evolent Health A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Evolent Health A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Evolent Health A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Evolent Health A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Evolent Health Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Evolent Health Inc (A)
|3,12
|14,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.