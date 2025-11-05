Evolent Healt a Aktie
WKN DE: A14UCN / ISIN: US30050B1017
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Evolent Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Evolent Health A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Evolent Health A ein EPS von -0,270 USD je Aktie vermeldet.
Evolent Health A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 467,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 24,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 621,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,226 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,810 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 1,88 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evolent Health Inc (A)mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Evolent Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Evolent Health A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Evolent Health A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Evolent Health A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Evolent Health A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Evolent Health Inc (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Evolent Health Inc (A)
|5,55
|5,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.