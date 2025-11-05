Ausblick: Evolent Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Evolent Health A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Evolent Health A ein EPS von -0,270 USD je Aktie vermeldet.

Evolent Health A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 467,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 24,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 621,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,226 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,810 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 1,88 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at