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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Evolus gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Evolus veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,062 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 77,6 Millionen USD gegenüber 69,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,048 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,800 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 334,2 Millionen USD, gegenüber 297,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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