Ausblick: Evolus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evolus lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,113 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,84 Prozent auf 72,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,087 USD, gegenüber -0,800 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 330,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 297,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at