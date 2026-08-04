Ausblick: Evolus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Evolus lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Evolus die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Evolus noch ein Verlust pro Aktie von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Evolus im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 81,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,52 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,094 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,800 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 330,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 297,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at