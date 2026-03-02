Ausblick: Evolus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Evolus wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,030 USD aus. Im letzten Jahr hatte Evolus einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent auf 89,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,451 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,810 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 296,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 266,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

