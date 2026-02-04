Ausblick: Evolution Gaming Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Evolution Gaming Group Registered wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 21,04 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 517,2 Millionen EUR für Evolution Gaming Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,14 Milliarden SEK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,03 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 67,93 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 2,07 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 23,59 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

