Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PK19 / ISIN: SE0012673267

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Evolution Gaming Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Evolution Gaming Group Registered stellt am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,35 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Evolution Gaming Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 13,90 SEK in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 528,0 Millionen EUR betragen, verglichen mit 5,64 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,34 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 58,00 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,09 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 22,87 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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