Ausblick: Evolution Gaming Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Evolution Gaming Group Registered stellt am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 EUR gegenüber 13,37 SEK im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 521,8 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 5,74 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,31 EUR, gegenüber 58,00 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 2,11 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 22,87 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at