Ausblick: Evolution Gaming Group Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolution Gaming Group Un wird am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,48 USD aus. Im letzten Jahr hatte Evolution Gaming Group Un einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 602,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 594,2 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,45 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,33 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at