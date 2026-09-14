Ausblick: Evolution Petroleum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Evolution Petroleum öffnet am 15.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,007 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Evolution Petroleum in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 23,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 21,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,200 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 85,2 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 85,8 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at