Ausblick: EW Scripps gewährt Anlegern Blick in die Bücher

EW Scripps wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,533 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 540,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei EW Scripps für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 511,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,870 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,23 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at