Ausblick: EW Scripps legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EW Scripps lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,348 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 552,0 Millionen USD – ein Minus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EW Scripps 728,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,540 USD, gegenüber 1,02 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,14 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,51 Milliarden USD generiert worden waren.

