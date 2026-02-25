E.W. Scripps Aktie
WKN DE: A0Q50J / ISIN: US8110544025
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: EW Scripps legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EW Scripps lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,348 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 552,0 Millionen USD – ein Minus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EW Scripps 728,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,540 USD, gegenüber 1,02 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,14 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,51 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.W. Scripps Co.
|
07:01
|Ausblick: EW Scripps legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: EW Scripps präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: EW Scripps informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: EW Scripps zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)