Ausblick: EW Scripps präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EW Scripps präsentiert in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,520 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 516,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 524,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,870 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2,31 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at