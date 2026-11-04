E.W. Scripps Aktie
WKN DE: A0Q50J / ISIN: US8110544025
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: EW Scripps zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
EW Scripps wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,055 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
EW Scripps soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 545,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 525,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -12,630 USD je Aktie, gegenüber -1,870 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,18 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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