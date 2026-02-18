Ausblick: eWork Scandinavia AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

eWork Scandinavia AB stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,30 SEK aus. Im letzten Jahr hatte eWork Scandinavia AB einen Gewinn von 2,42 SEK je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,61 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,16 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 5,17 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,01 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 13,74 Milliarden SEK, gegenüber 15,76 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at