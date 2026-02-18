eWork Scandinavia AB Aktie
WKN DE: A0X942 / ISIN: SE0002402701
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: eWork Scandinavia AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
eWork Scandinavia AB stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,30 SEK aus. Im letzten Jahr hatte eWork Scandinavia AB einen Gewinn von 2,42 SEK je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,61 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,16 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 5,17 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,01 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 13,74 Milliarden SEK, gegenüber 15,76 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eWork Scandinavia AB
|
18.02.26
|Ausblick: eWork Scandinavia AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: eWork Scandinavia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu eWork Scandinavia AB
Aktien in diesem Artikel
|eWork Scandinavia AB
|89,30
|1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.