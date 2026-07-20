eWork Scandinavia AB Aktie
WKN DE: A0X942 / ISIN: SE0002402701
|
20.07.2026 07:01:06
Ausblick: eWork Scandinavia AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
eWork Scandinavia AB wird am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,10 SEK je Aktie gegenüber 1,92 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll eWork Scandinavia AB 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,10 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte eWork Scandinavia AB 3,60 Milliarden SEK umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 3,82 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,41 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,07 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eWork Scandinavia AB
|
07:01
|Ausblick: eWork Scandinavia AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: eWork Scandinavia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: eWork Scandinavia AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu eWork Scandinavia AB
Aktien in diesem Artikel
|eWork Scandinavia AB
|59,50
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor ruhigem Start -- DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen fester - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendieren dürfte, wird bei den deutschen Nachbarn ein minimales Plus erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart gut behauptet.