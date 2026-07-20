Ausblick: eWork Scandinavia AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

eWork Scandinavia AB wird am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,10 SEK je Aktie gegenüber 1,92 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll eWork Scandinavia AB 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,10 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte eWork Scandinavia AB 3,60 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 3,82 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,41 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,07 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at