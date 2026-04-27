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WKN DE: A0X942 / ISIN: SE0002402701

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: eWork Scandinavia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

eWork Scandinavia AB präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,100 SEK. Dies würde einer Verringerung von 89,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem eWork Scandinavia AB 0,980 SEK je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,95 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 16,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,51 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,72 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,41 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 11,95 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 13,74 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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