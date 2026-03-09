Ausblick: Exagen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exagen öffnet am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 21,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,880 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,830 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 66,5 Millionen USD, gegenüber 55,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at