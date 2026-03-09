Exagen Aktie

WKN DE: A2PRXT / ISIN: US30068X1037

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Exagen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exagen öffnet am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 21,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,880 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,830 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 66,5 Millionen USD, gegenüber 55,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Exagen Inc Registered Shs

Analysen zu Exagen Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Exagen Inc Registered Shs 2,82 0,71% Exagen Inc Registered Shs

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

