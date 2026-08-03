Ausblick: Exagen präsentiert Quartalsergebnisse

Exagen wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,191 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Exagen 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 17,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Exagen 17,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,690 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,930 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 71,6 Millionen USD, gegenüber 66,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at