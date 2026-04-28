Exantas Capital Aktie
WKN DE: A2QQP7 / ISIN: US00489Q1022
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Exantas Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Exantas Capital präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Exantas Capital -0,800 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Exantas Capital in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 48,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 20,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 39,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,030 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 81,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 164,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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