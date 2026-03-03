Exantas Capital Aktie
WKN DE: A2QQP7 / ISIN: US00489Q1022
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Exantas Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Exantas Capital wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,137 USD je Aktie gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 20,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 46,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,007 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 80,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 198,0 Millionen USD waren.
