Ausblick: Exantas Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Exantas Capital wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,137 USD je Aktie gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 20,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 46,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,007 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 80,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 198,0 Millionen USD waren.

