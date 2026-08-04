Ausblick: Excelerate Energy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Excelerate Energy A wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,348 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 132,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 344,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 68,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,52 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at