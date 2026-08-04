Excelerate Energ a Aktie

Excelerate Energ a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJ8F / ISIN: US30069T1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Excelerate Energy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Excelerate Energy A wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,348 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 132,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 344,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 68,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,52 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Excelerate Energy Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Excelerate Energy Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- 39,03 -0,61% Excelerate Energy Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag stärker erwartet. Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen