Ausblick: Excelerate Energy A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Excelerate Energy A stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,416 USD. Das entspräche einer Verringerung von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,430 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 366,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Excelerate Energy A einen Umsatz von 391,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD im Vergleich zu 1,28 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,52 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net