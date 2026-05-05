Ausblick: Excelerate Energy A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Excelerate Energy A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,378 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Excelerate Energy A 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Excelerate Energy A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 351,7 Millionen USD im Vergleich zu 315,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,67 USD je Aktie, gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at